Muçi Formda: Trabzonspor 6-1 İle Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muçi Formda: Trabzonspor 6-1 İle Galip

15.01.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, İstanbulspor'u 6-1 yenerken, Ernest Muçi son maçlarda önemli gol katkısı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yenen Trabzonspor'da Ernest Muçi, son haftalarda takımına gol katkısı yapmayı sürdürüyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Paul Onuachu 16 resmi maçta 11 golle en golcü oyuncu olurken bu futbolcuyu 17 karşılaşmada 9 golle Ernest Muçi ve 19 karşılaşmada 9 gol kaydeden Felipe Augusto takip etti.

Karadeniz ekibinde, son 9 resmi karşılaşmada ise takımına en çok skor katkısını Ernest Muçi verdi. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandıran Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

Muçi, böylelikle forma giydiği son 9 karşılaşmanın 6'sında rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 10 puanlık katkı

Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 10 puan topladı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına hayat verdi.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken uzatma dakikalarında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada şık bir frikik golüne imza atan, 15. haftada da Göztepe maçında 2 gol kaydeden Muçi, takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

16. haftada Papara Park'ta 3-3'lük Beşiktaş maçı ile 17. haftada deplasmanda Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un 2-0 galip geldiği İmaj Altyapı Vanspor maçında 25 dakika, 1-0 mağlup olduğu Corendon Alanyaspor maçında 30 dakika sahada kalırken gol kaydedemedi.

Bordo-mavili futbolcu, 66 dakika görev aldığı İstanbulspor maçında ise 2 gol atarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımında ilk gollerine imza attı.

Süper Lig'deki en golcü dönemi

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 14 maç sonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak iki sezondaki gol sayısına ulaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muçi Formda: Trabzonspor 6-1 İle Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:39:03. #7.11#
SON DAKİKA: Muçi Formda: Trabzonspor 6-1 İle Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.