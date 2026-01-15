Muçi Formda: Trabzonspor 6-1 İle Galip

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yenen Trabzonspor'da Ernest Muçi, son haftalarda takımına gol katkısı yapmayı sürdürüyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Paul Onuachu 16 resmi maçta 11 golle en golcü oyuncu olurken bu futbolcuyu 17 karşılaşmada 9 golle Ernest Muçi ve 19 karşılaşmada 9 gol kaydeden Felipe Augusto takip etti.

Karadeniz ekibinde, son 9 resmi karşılaşmada ise takımına en çok skor katkısını Ernest Muçi verdi. Süper Lig'de son 5 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandıran Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza atarken, Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçını ise golsüz tamamladı.

Muçi, böylelikle forma giydiği son 9 karşılaşmanın 6'sında rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 10 puanlık katkı

Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 10 puan topladı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımına hayat verdi.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken uzatma dakikalarında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada şık bir frikik golüne imza atan, 15. haftada da Göztepe maçında 2 gol kaydeden Muçi, takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

16. haftada Papara Park'ta 3-3'lük Beşiktaş maçı ile 17. haftada deplasmanda Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da Muçi, birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Muçi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un 2-0 galip geldiği İmaj Altyapı Vanspor maçında 25 dakika, 1-0 mağlup olduğu Corendon Alanyaspor maçında 30 dakika sahada kalırken gol kaydedemedi.

Bordo-mavili futbolcu, 66 dakika görev aldığı İstanbulspor maçında ise 2 gol atarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımında ilk gollerine imza attı.

Süper Lig'deki en golcü dönemi

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

2023-2024 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 14 maç sonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak iki sezondaki gol sayısına ulaştı.