Mudanya'da 5 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.
İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.
Denizden çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna götürüldü.
