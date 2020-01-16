Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya'nın uğur böceklerine 'hoşgeldin' sürprizi - Son Dakika

Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi

6 saat önce

Mudanya Belediyesi, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü proje çerçevesinde 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yaptı.

Mudanya'nın uğur böceklerine

Mudanya Belediyesi, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü proje çerçevesinde 543 bebeğe "Hoş geldin bebek" sürprizi yaptı.


Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren "Uğur Böceği" projesinin çalışmaları çerçevesinde Mudanya'da dünyaya gelen bebekleri sürprizle karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2017 yılından bu yana Mudanya'dadoğan 543 bebeği ve ebeveynleri ziyaret ederek belediye atölyesinde üretilen beşikleri ve bebek setini hediye etti. Başkan Türkyılmaz, yeni yılın ilk bebekleri Gülfem ve Jonathan Delaisement çiftinin kızları Lavinia ile Selinay ve Oğuzhan Alp çiftinin oğulları İbrahim Başar'ıziyaret etti. Mudanya'da yaşlısından gencine, çocuğundan engellisine, kimsenin yatağa aç girmeyeceğinin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, "Biz birlikte Mudanya'yız, birlikte bir bütünüz. Bizde herkese yetecek kadar sevgi var.Mudanya, birbirini seven, sayan, huzur ve mutlulukla yaşayan insanların evi ve bu evin kapısı herkese açık" diye konuştu. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya'nın uğur böceklerine "hoşgeldin" sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]