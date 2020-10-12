Müdür Ergüder, Çelikhan ilçesini gezdi - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Çelikhan ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Ergüder, Çelikhan ziyareti kapsamında Çelikhan ilçe Emniyet Amirliğine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu. Müdür Ergüder, burada yapmış olduğu incelemelerin ardından ilçe merkezinde esnafları tek tek ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Korona Virüs tedbirleri kapsamında esnafları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Müdür Ergüder, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden görev başında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN