Mudurnu\'da Ev Yangını

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ev, alev alev yandı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Beyderesi köyü Alanbaşı Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında, Ziyafettin Cazoğlu'na ait 2 katlı betonarme evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar, yangını fark edip dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaralananın olmadığı ancak alev alev yanan evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.