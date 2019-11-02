Mudurnu'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı
7 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İrfan Korkmaz idaresindeki 14 EB 287 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karataş köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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