Mudurnu'da semazen gösterisi yapıldı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Şeyh-ül İmran Bayramı kapsamında ilçe meydanında semazen gösterisi ile ilahi dinletisi yapıldı.
Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından bu yıl 45'inci Mudurnu Şeyh-ül İmran Bayramı düzenlendi.
Bayram kapsamında Atatürk Meydanı
'nda Mudurnu Müftülüğü İlahi ve Semazen grubu tarafından gösteri yapıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte daha sonra ilahi dinletisi ile semazen gösterisi yapıldı. Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Gösteriyi, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kara, Belediye Başkanı Necdet Türker
, daire amirleri ve vatandaşlar izledi.