Mudurnu’da Takdir Belgesine Meyve Hediyesi

19.01.2026 12:13
Mudurnu'da pazarcı, takdir belgesi alan öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pazar esnafı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, takdir belgesi alan öğrencilere mandalina, portakal ve muz hediye etti.

Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır pazarcılık yapan Mehmet Karadayı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Öğrencileri başarıya teşvik etmeyi amaçlayan Karadayı, tezgahında dikkat çeken bir uygulama başlattı. Tezgahına "Takdir getirene vitamin bedava" yazısını asan pazarcı, takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz olarak mandalina, portakal ve muz ikram etti. Mehmet Karadayı, teşekkür belgesiyle gelen öğrencileri de geri çevirmeyerek onlara da meyve hediye etti.

"Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek"

Mudurnulu esnaf olarak amaçlarının çocukları daha çok başarıya sevk etmek olduğunu dile getiren pazarcı Mehmet Karadayı, "Sömestir tatili dolayısıyla Mudurnu'daki çocuklarımıza, 'Takdir alana vitamin bedava' kampanyası başlattım. Yani mandalina, portakal ve muzu iki hafta boyunca, çocuklarımız takdir belgelerini getirdiğinde kendilerine hediye ediyorum. Bizim amacımız, çocukları daha çok başarıya sevk etmek. İnşallah çocuklarımız ne kadar başarılı olursa, biz esnaf olarak çocuklarımıza o kadar yardımcı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Karadayı, başlattığı uygulamayı iki hafta boyunca sürdürecek. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

