Mudurnu'da Traktör-Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Mudurnu'da Traktör-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Mudurnu'da Traktör-Otomobil Kazası: 1 Yaralı
16.01.2026 20:21
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 54 ACS 942 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Nevvap K. idaresindeki 58 TT 283 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Harun K.'nin eşi, başını cama çarparak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

