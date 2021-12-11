Müfit Can Saçıntı'nın "İtiraz Ediyorum" oyunu Kütahya'da sahnelendi - Son Dakika

Mandıra Filozofu filmleriyle dikkati çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik "İtiraz Ediyorum" adlı oyunu, Kütahya'da seyircilerle buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Saçıntı'ya sahnede, oyunun canlı müziğini seslendiren Ateş Arya eşlik etti.

Sohbet ve oyuncu diyaloğunun da olduğu oyun izleyiciden alkış aldı.

Oyunun sonunda Saçıntı ve Arya'ya Garnizon Komutanı Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık hediye takdim etti.