Müftü Bilgiç, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Kullandı

20.01.2026 11:33
Çanakkale İl Müftüsü Bilgiç, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğrafları değerlendirdi.

Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgiç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Mustafa Bilgiç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Bilgiç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" fotoğrafına, "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesine oy verdi.

Müftü Mustafa Bilgiç, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların her birini beğenerek incelediğini belirten Bilgiç, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

