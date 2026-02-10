Müftü'den Okulda Kalanta Tepkisi - Son Dakika
Müftü'den Okulda Kalanta Tepkisi

10.02.2026 12:44
BTTADK Başkanı Trampa, sadece Müslüman Türk öğrencilerin okuduğu okulda Ortodoks etkinliğine tepki gösterdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü İskeçe'ye bağlı Dolaphan Devlet Ortaokulunda Ortodoks Hristiyan geleneğini yansıtan "Kalanta" etkinliğine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gösterdi.

Trampa tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dolaphan Ortaokulunda sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğüne dikkat çekilerek, Ortodoks Hristiyan ritüellerini yansıtan bir etkinliğin okulda gerçekleştirilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu etkinliğin dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı, öğrencilerin bu tür bir etkinliğe dahil edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Etkinliğin kınandığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden ve okul yönetiminden gerekli önlemleri alması ve benzer durumların tekrarlanmaması için hassasiyet göstermesi talep edildi.

Kaynak: AA

