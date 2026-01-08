Müftü Güneş'in Ailesine Son Görev - Son Dakika
Müftü Güneş'in Ailesine Son Görev

Müftü Güneş\'in Ailesine Son Görev
08.01.2026 20:18
Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş'in vefat eden babası ve kayınbiraderi cenaze töreniyle defnedildi.

Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş'in vefat eden babası ve kayınbiraderinin cenazeleri toprağa verildi.

Güneş'in babası Emin Güneş ve kayınbiraderi Zekai Toprak, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Toprak'ın cenazesi, Beypazarı ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından İlçe Mezarlığı'na, Güneş'in naaşı da ikindi vakti kılınan namaz sonrası Oymaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazlarına aile yakınları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, katılımcıların taziye dileklerini kabul etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Güneş, Güncel, Müftü, Güneş, Güdül

