Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı - Son Dakika
22.01.2026 09:48  Güncelleme: 10:33
Müge Anlı, canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ev işlerinde destek olmadığından dert yanarak, çalışan bir kadın olmasına rağmen evde tüm yükün kendisinde olduğunu söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programında izleyici ile buluşan Müge Anlı, 2022 yılında evlendiği kocası İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan dert yandı.

"KOCAM BANA 'BU KADIN ÇALIŞIYOR' DEMİYOR"

"Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor" diyen başarılı sunucu, "Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da 'Bu kadın çalışıyor' demiyor" ifadelerini kullandı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hayri Dikeroğlu Hayri Dikeroğlu:
    çalışma ozaman annem en azından gıybet biter 5 1 Yanıtla
  • Batman1983 Batman1983:
    emniyet müdürü adama bir de bulaşık yıkat çalışma zor geliyorsa adam zorlamı çalıştırıyor 3 1 Yanıtla
  • Şenay Doğan Şenay Doğan:
    Zaten ya Eşinden yada Lokumdan şikayetçi ?? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
