Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kent Anlayışının Dünyaya Yayılmasını İstiyoruz"

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bir yıl içinde yürüttüğü çalışmalarla 20 bin kadına ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kadın özgürleştikçe eşitlik de güçlenecek. Bizim niyetimiz kadını özgürleştirmek; o zaman zaten eşitliği sağlayacağız. Eşitlikçi ve şiddetsiz kent anlayışının sadece Muğla'da kalmasını değil, dünyaya yayılmasını istiyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, eşitlik, erişilebilirlik ve dayanışma ilkeleriyle yürüttüğü çalışmalarda bir yılda 20 bin kadına dokunarak kadın odaklı sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin bir yıllık değerlendirme toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, cemiyet başkanları ve basın mensupları katıldı.

Değerlendirme toplantısında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, kadın politikalarının yalnızca bir sosyal hizmet alanı değil, aynı zamanda "yaşamı eşitleme politikası" olduğunu vurguladı.

Kadınların ve çocukların güvenli alanı: "Emin Eller"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdamını desteklemek ve çocukların okul öncesi eğitim hakkını güvence altına almak amacıyla "Emin Eller" çatısı altında altı gündüz bakımevini hizmete açtı. 2-6 yaş grubundaki çocuklara bakım, eğitim ve gelişim desteği sunulan merkezlerden şu ana kadar 848 çocuk faydalandı.

Kadın Sığınmaevi hizmete açıldı

Kadınların ve çocukların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Kadın Sığınmaevi de hizmete girdi. 19 kadın ve 9 çocuğun yararlandığı merkezde sosyal, psikolojik ve hukuki destekler sunularak kadınların yeniden güçlü bir şekilde topluma katılımı sağlanıyor.

Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü yollarda

İl genelinde kadınların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Gezici Da(ya)nışma Otobüsü hizmete başladı. Otobüs, kadınlara danışmanlık, bilgilendirme ve destek hizmetleri sunarak kırsal mahallelere kadar ulaşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bağımsız Kadın Örgütleri Platformu Kadın Koalisyonu ile Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın Uygulama ve İzlenmesi İşbirliği Protokolü'nü imzalayarak bu alanda Türkiye'de öncü belediyelerden biri oldu.

Kadınlara ücretsiz ulaşım desteği

0-4 yaş arası çocuğu olan ve Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Uygulama, kadınların kent yaşamına aktif katılımını destekleyen önemli bir sosyal politika olarak öne çıkıyor.

"Kadın dostu bir Muğla için çalışıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Özge Demirel toplantıda yaptığı konuşmada, "Burada gördüğünüz bir yıllık tabloda kadınların emeği, dayanışması ve gücü ile ortaya çıktı. Bu çalışmaların her biri yalnızca bir dairenin değil, hepimizin ortak emeğidir. Kadın dostu bir Muğla için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca kadın istihdamına verdiğimiz önem doğrultusunda kadın yönetici sayımızı 42'den 73'e, kadın personel sayımızı ise bin 24'ten bin 657'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

"Şiddetle mücadelenin temeli eşitlik ve hak temelli bakış açısıdır"

Köksal Aras, kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik konularının toplumsal güç ilişkileriyle yakından bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Konu şiddet ve eşitsizlik olunca, aslında yıllardır süregelen güçlü olanın güçsüz olana uyguladığı bir baskıdan söz ediyoruz. Ekonomik ya da fiziksel şiddet gibi pek çok biçimde karşımıza çıkan bu durumun temelinde, gücü elinde tutma isteği yatıyor. Kadına yönelik şiddet, eşitlik ve hak temelli bir bakış açısıyla ele alınmalı. Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar bu anlayışın en somut örnekleri. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu konunun üzerinde ciddiyetle duruyor, kadınların hak mücadelesine destek veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Aras ise Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalardan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kadınların özgürleştiği bir Muğla inşa ediyoruz"

"Muğla'da sıfırdan kurduğumuz bir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın bir yıl içinde hayata geçirdiği projelerle gurur duyuyoruz. Daha önce ilimizde kadın yaşam merkezleri, kadın sığınmaevleri yoktu; bugün hepsi hayata geçti. Gündüz bakımevleri açıldı, somut adımlar atıldı. Hedefimiz, her ilçemizde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyecek kadın yaşam merkezleri ve gündüz bakımevleri açmak. Kadın özgürleştikçe eşitlik de güçlenecek. Bizim niyetimiz kadını özgürleştirmek; o zaman zaten eşitliği sağlayacağız. Eşitlikçi ve şiddetsiz kent anlayışının sadece Muğla'da kalmasını değil, dünyaya yayılmasını istiyoruz."