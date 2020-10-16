Muğla'da 100 aileye 300 kıl keçisi desteği verilecek - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 100 aileye 300 kıl keçisi dağıtılacağı bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan 100 kadın üreticiye keçisi verileceği belirtildi.
Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamanın amaçlandığı vurgulanan açıklamada, desteklemeden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimlerinin belediyenin web sitesinde yayınlandığı, kıl keçilerinin önümüzdeki günlerde dağıtılacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kadınların üretimin ana faktörü olduğunu ifade etti.
- Kaynak: AA
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