Muğla'da 2.346 Aranan Şahıs Yakalandı

12.01.2026 19:40
Muğla Emniyeti, 2025'te 2.346 aranan şahsı yakaladı, 6.142 kişi ifadeye alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2025 yılında toplam 2 bin 346 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti. İfadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 kişi oyarak açıklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan 0-5 yıl arası 2 bin 131 kişi, 5-10 yıl arası 151, 10-20 yıl arası 51 ve 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 olmak üzere toplam 2 bin 346 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 kişi olarak açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Muğla, Son Dakika

20:14
