Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü

14.11.2020 23:14
Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü, System.String[]

MUĞLA'nın Ula ve Milas ilçelerinde, sazlık alanlarda çıkan yangın söndürülürken, 12 dönümlük alan küle döndü.

MUĞLA'nın Ula ve Milas ilçelerinde, sazlık alanlarda çıkan yangın söndürülürken, 12 dönümlük alan küle döndü..

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde turistlerin yogun uğrak bölgelerinden Akçapınar Sahili yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman yangın söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle okaliptüs ağaçlarının olduğu bölgeye sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan küle döndü.

Bölgedeki ikinci yangın; Milas'a bağlı Akyol Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, 2 dönümlük alan zarar gördü.


Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü
Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü
Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü
Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü

Yangın, Muğla, Milas, Ula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika


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