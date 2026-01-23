Muğla'da 4034 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da 4034 Hayvan Sahiplendirildi

23.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4034 hayvanı sahiplendirip, 62992 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'den 4 bin 34 hayvan sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvan bakımevi, sahipsiz hayvanların en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlarken, aynı zaman da onları sevgiyle yaşayacağı yeni ailelerle buluşturuyor.

Bakımevinden bugüne kadar 4 bin 34 hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu, 62 bin 992 hayvanın da tedavisi gerçekleştirildi.

Teknik donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla dikkati çeken bakımevinde, ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı bulunuyor.

Bakımevini, açıldığı günden bu yana 34 bin 464 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını belirtti.

Birçok hayvanın da sahiplendirildiğini aktaran Aras, "Türkiye'nin en donanımlı hayvan bakımevlerinden birine sahip Muğla'da can dostlarını doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenlerin de can dostları sahiplendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 4034 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:55:45. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 4034 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.