Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı

17.03.2022 19:08
Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru, hakaret ederek darbettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru, hakaret ederek darbettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mart'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandis ağrısı şikayetiyle gelen jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin tartışma yaşandığını belirtti.

Tartışmada şüpheli A.A'nın, müşteki T.T'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünü hatırlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek, ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

YORUMLAR
500
Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı 14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ 14 MART TIP BAYRAMI'NDA DOKTOR DARP EDİLDİ

Hakaret, 14 Mart, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Bu manzaraya küçücük çocuklar şahit oldu! Madde bağımlısı adam, bir anda yere yığıldı
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement