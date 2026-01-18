Muğla\'da FETÖ üyeleri yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ortaca ve Fethiye'de kesinleşmiş halis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortaca ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen istihbari çalışmalarda iki şahıs yakalandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ortaca ilçesinde Ş.K. ve Fethiye ilçesinde H.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA