Muğla\'da Fırtına: 1 Yat Karaya Sürüklendi, 8 Bot Battı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 yat karaya sürüklendi, 8 amatör balıkçı botu battı.

Dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Güllük Mahallesi Etibank Plajı'nda bulunan 1 yat karaya sürüklenirken, 8 amatör balıkçı botu ise dalgaların etkisiyle battı. Bölgede fırtınanın etkisinin devam ettiği öğrenildi.