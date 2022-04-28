Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta bulunan hayvan çiftliğinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi.

ÇUKURA GİRDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.