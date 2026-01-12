Muğla'da Genç A Basketbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Muğla'da Genç A Basketbol Şampiyonası Başladı

12.01.2026 12:09
Muğla Menteşe'de Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği, renkli bir törenle açıldı.

Okul Sporları Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları, Muğla Menteşe'de düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Yüzlerce sporcu, bölge şampiyonluğu için parkeye çıktı.

Muğla, bir kez daha bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları takvimi kapsamında düzenlenen Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği'nin açılış seremonisi, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan törene sporcular, antrenörler ve okul idarecileri yoğun katılım gösterdi.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için emek veren tüm görevlilere teşekkürlerini iletti. Muğla'nın spor şehri kimliğine katkı sağlayan bu büyük organizasyonda ter dökecek tüm genç sporculara başarılar dileyen yetkililer, tüm Muğlalı spor severleri bu heyecana ortak olmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

