Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

02.06.2022 14:01
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 81 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında, kaçak geçişe aracılık eden 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 81 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında, kaçak geçişe aracılık eden 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu 5 aracı takibe aldı.

Akyaka Mahallesi'nde durduran araçlardaki 81 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen E.Ç, N.G, M.K, Ö.K, G.G. ve R.A. yakaladı.

Araçlarda yapılan aramada, 17 şambrel, 4 hava pompası, şişme yelek ve şişme bot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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