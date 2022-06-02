Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 81 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında, kaçak geçişe aracılık eden 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu 5 aracı takibe aldı.
Akyaka Mahallesi'nde durduran araçlardaki 81 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen E.Ç, N.G, M.K, Ö.K, G.G. ve R.A. yakaladı.
Araçlarda yapılan aramada, 17 şambrel, 4 hava pompası, şişme yelek ve şişme bot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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