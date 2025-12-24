Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu

24.12.2025 20:28
Jandarma, 384 personel ile 859 işyeri kontrol etti, 1235 litre kaçak içki ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni yıl öncesi Jandarma sorumluluk bölgelerinde 384 personel ile kaçak, merdiven altı ve sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli arama faaliyetlerinde; Bin 19 litre kaçak şarap (bir ton on dokuz litre), 216 litre etil alkol olmak üzere toplam Bin 235 litre (bir ton iki yüz otuz beş litre) sahte/kaçak alkollü içki, 120 kg kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör, 13 adet bıçak, 13 adet tabanca mermisi ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Muğla, Son Dakika

