Muğla\'da Kar Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karabel mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, ekiplerin bölgede araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabel mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerek yolda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye emniyet, jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başlarken, ilave ekiplerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Emniyet ve jandarma ekipleri ise yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede gerekli tedbirleri aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Mahsur kalan araçların güvenli şekilde kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA