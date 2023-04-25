Tartışma yaşadığı gelinini öldüren kayınbaba, cansız bedenini ateşe verdi - Son Dakika
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Tartışma yaşadığı gelinini öldüren kayınbaba, cansız bedenini ateşe verdi

25.04.2023 15:51
Tartışma yaşadığı gelinini öldüren kayınbaba, cansız bedenini ateşe verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 72 yaşındaki Kamil Ö., tartıştığı gelinini tüfekle vurarak cansız bedenini ateşe verdi. Olay sonrası kayıplara karışan kayınpeder, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda saklandığı yerde bulundu.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Kamil Ö. ile gelini Hatice Ö. (46) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan gelin, evin yanında bulunan ahıra gitti.

CESEDİ YAKIP KAÇTI

Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.'nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Ö.'nün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Seydikemer, Jandarma, Hatice, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma yaşadığı gelinini öldüren kayınbaba, cansız bedenini ateşe verdi - Son Dakika


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