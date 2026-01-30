Muğla'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Muğla'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Muğla'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu
30.01.2026 14:46
Menteşe'de kaybolan 46 yaşındaki Ömriye Duman'ın cesedi Karabağlar Yaylası'nda bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan Ömriye Duman'dan acı haber geldi. Kadının cansız bedeni, Karabağlar Yaylası'nda vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karabağlar Yaylası Gökkıble mevkiinde bir kadının hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle arazinin suyla dolması, ekiplerin işini zorlaştırdı. Sağlık ve emniyet güçleri, olay yerine ancak bir iş makinesi (kepçe) yardımıyla ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği kesinleşti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki Ömriye Duman olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evin bahçesinde ağaçta asılı halde bulunan Duman'ın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi hayatını kaybettiği yapılacak otopsi ve emniyetin incelemesi sonucu netlik kazanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Muğla, Olay, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
