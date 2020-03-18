Muğla'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde bulunan istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerlerini gezen Civelek, esnafın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyup uymadıklarını denetledi.

Civelek, daha sonra Yeniköy, Ortaköy, Yaraş ve Düğerek mahalleleri ile Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesinde denetimlerde bulundu.

Civelek, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarının salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını ifade etti.

Denetim sırasında Civelek'e, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.