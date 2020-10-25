Muğla'da kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Burgaz Mahallesi Kocakır mevkisindeki bulunan su kuyusunda tilkinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, su kuyusuna sarkarak tilkiyi kurtardı.
Herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen tilki, yaşam alanına salındı.
- Kaynak: AA
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