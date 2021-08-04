İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekindere Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda iki gün önce çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Muğla 'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti