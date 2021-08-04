Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekindere Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda iki gün önce çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Selimiye Karakol Komutanlığına götürülen şüphelilere vatandaşlar tepki gösterdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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