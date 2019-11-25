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Muğla'da motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'da motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.C'nin (16) kullandığı 48 H 6389 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde yol kenarında oynayan Ömer Kavgacı'ya çarptı.

Kazada yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada yaralanan ve Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü A.C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaçulha, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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