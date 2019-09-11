Son Dakika Haberleri: Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2)

2 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla- Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.

Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2)

Fethiye, Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı (3) Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]