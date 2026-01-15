Muğla'da öğrenciler kültür, sanat ve sporla eğlendi

Muğla'da Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu öğrencileri düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, akademik başarının yanı sıra milli, manevi ve kültürel değerleri koruyan ve yaşatan bütüncül bir eğitim anlayışıyla düzenlenen dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası, okullarda renkli görüntülere sahne oldu.

Bu kapsamda Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri ile Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte biraraya geldi.

Programa katılan Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, okul müdürü İsmail Niş'ten bilgi aldı.

Çay, beraberindekilerle daha sonra okulda bulunan stantları gezdi. İlk olarak okulun 3/A sınıfı öğrencilerinin okudukları kitaplardan esinlenerek hayallerinde gerçekleştirdikleri projeleri inceleyen Çay, öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Çay ve beraberindekiler daha sonra boyama, resim sergileri, yaratıcı çalışmalar ve sportif yarışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Çay, gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilerin çok yönlü gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Çay, son olarak öğrencilerle ok atıp, basketbol ve voleybol oynadı.