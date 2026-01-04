Muğla\'da Otobüs ve Tofaş Kazası

Muğla- Denizli karayolunda otobüs ile Tofaş otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Muğla-Denizli karayolu Gölcük Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otobüs ile Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi savrularak yol kenarında durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA