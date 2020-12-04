Muğla'da sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı - Son Dakika

Muğla'da sokak hayvanları için "Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet" sloganıyla mama ve su dağıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını temin etti.

Belediye ekipleri salgın tehdidi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bıraktı. Ekipler özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su götürdü.

Ekiplerin hafta sonu da hayvanların aç kalmaması için mesai yapacağı belirtildi.