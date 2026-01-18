Muğla'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Muğla'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Muğla'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 4 Yaralı
18.01.2026 19:30
Muğla Ula'da batan teknede 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne battı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gökova Körfezi Gökçe sahili açıklarında 5 metrelik fiber teknenin battığı, teknede bulunan 5 kişiden 1'inin Ziraatçılar Koyu'nda kayalıklara çıktığı, diğer 3 kişinin ise gözden kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi denizden kurtarıldı. Olayda İ.Ö.'nün (66) ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli 2'si kadın 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

