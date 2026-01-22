Muğla'da Türk Bayrağı Dağıtımı - Son Dakika
Muğla'da Türk Bayrağı Dağıtımı

Muğla\'da Türk Bayrağı Dağıtımı
22.01.2026 17:22
Muğla Büyükşehir Belediyesi, YPG saldırısına tepki olarak Türk bayrağı dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki amacıyla esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli değerlere sahip çıkma mesajı vermek amacıyla kentte Türk bayrağı dağıtıldı ve belediyeye ait hizmet binaları da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, birliğinin ve ortak değerlerinin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı.

Türk bayrağına yönelik yapılan her türlü saldırının, doğrudan milletin ortak değerlerine yapıldığını ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"Bayrağımıza sahip çıkmak, milli değerleri korumak en temel sorumluluğumuz. Bu anlayışla esnafımıza, vatandaşımıza Türk bayrağımızı hediye ettik, belediyemize ait tüm binalarımıza bayrağımızı astık. Muğla, her zaman cumhuriyetin ve milli değerlerin yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Muğla, YPG

Son Dakika Güncel Muğla'da Türk Bayrağı Dağıtımı - Son Dakika

