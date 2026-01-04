Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 12 aylık sürede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 458 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 676 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 42 kilo 713 gram esrar, 14 kilo 769 gram Skunk maddesi, 5 kilo 386 gram kokain, 3 kilo 946 gram metamfetamin, 1 kilo 829 gram bonzai, 52 gram eroin, 58 bin 478 adet sentetik ecza, 139 adet Ecstasy, 945 kök kenevir ve 67 adet hassa terazi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 676 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 458'u tutuklandı ve 125 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA