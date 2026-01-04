Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama
04.01.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyeti'nin uyuşturucu operasyonlarında 12 ayda 458 kişi tutuklandı, 2676 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 12 aylık sürede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 458 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 676 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 42 kilo 713 gram esrar, 14 kilo 769 gram Skunk maddesi, 5 kilo 386 gram kokain, 3 kilo 946 gram metamfetamin, 1 kilo 829 gram bonzai, 52 gram eroin, 58 bin 478 adet sentetik ecza, 139 adet Ecstasy, 945 kök kenevir ve 67 adet hassa terazi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 676 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 458'u tutuklandı ve 125 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Mantar toplamak için ormanda kayboldu Sevindiren haber geldi Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 22:01:36. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 458 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.