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Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı - Son Dakika

Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı

09.11.2021 20:51
Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınından etkilenen bal üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen arı yemi hibe edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınından etkilenen bal üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen arı yemi hibe edildi.

İlçede düzenlenen törende konuşan Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Muğla'da büyük bir yangın afeti yaşandığını, devlet millet el ele bu güçlüğün üstesinden gelmeyi başardıklarını ifade etti.

Dağıtılan destek ve hayvan varlıklarından söz eden Maslak, katılımlarından dolayı arıcılara teşekkür etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise konuşmasında arıcıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Köyceğiz'de 82 ton il genelinde 255 ton arı yemi dağıtıldığını belirten Gökcan, Tarım ve Orman Bakanlığının yangın olan her bölgeye 5 milyon lira destek çıkıldığını söyledi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise yangın sonrası çalışmalar ve desteklerden bahsederek, yangında Köyceğiz olarak gösterilen olağanüstü çabayı anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise yangın şehitlerini rahmetle andıklarını kaydetti.

Ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası orman yangınlarında yaşanan verim kaybının arı kolonilerinde yarattığı zararın giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü anlatan Saylak, şöyle konuştu:

"Arıların kış öncesi bakımlarının yapılarak bahara daha sağlıklı çıkmasının sağlanması ve yangından etkilenen bölgelerimizdeki arıcılarımızın kayıplarının telafisi amacıyla Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerimizde toplam 2097 arıcıya 487 bin kovan için 255 bin 480 kilo arı yemi dağıtımı yapıyoruz. İlkini Marmaris ilçesinde başlattığımız dağıtımımız Köyceğiz'de 658 arıcıya 82 ton dağıtımla devam ediyor."

Konuşmaların ardından arıcılara arı yemi dağıtımı yapıldı.

Törene TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer, Orman İşletme Müdürü Adem Acar, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Bal Üreticiler Bilirliği Başkanı Mustafa Muslu ve arıcılar katıldı.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, kentin afet yaşadığını ve en çok zarar gören yerin Marmaris olduğunu söyledi.

Yangın süresince vatandaşın can ve mal güvenliğini önceleyerek yangına müdahale ettiklerine dikkati çeken Yazgan, "Bugün yaraları sarma zamanı. Ormanlarımızı eski haline getirmeye çalışıyoruz. Ağaç dikimi için hazırlanıyoruz. Binlerce işçimiz ormanda çalışıyor. Bugün arıcılarımız için arı yemi dağıtıyoruz." dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da yangından sonra ellerinden gelen her şeyin yapılmaya çalışıldığını ve çiftçilerin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Yanan bölgelerin muhtarlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Aksoy, "Biz büyük bir aileyiz. Bu aile içinde sizlerin sorunlarıyla dertleriyle ilgilenmek bizim görevimiz. Umutsuzluğa katılmayalım. Daha önce de arı yemi dağıtmıştık. Bugünde 75 ton arı yemi dağıtıyoruz. Bu kışı en az sıkıntı ile aşmamız için bu dağıtım etkili olacaktır. Bu dağıtımı anlamlı buluyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'nın en önemli marka değerinin çam balı ve zeytin olduğunu ifade etti.

Arıcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Saylak, "Küresel iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılardan dolayı, yangın ve yangından etkilenmeyen bölgelerde bile yüksek ısıya maruz kaldığı için basra böceğinin ölmesi verimimizi düşürdü. Sizleri asla maruz etmeyeceğiz diye sözümüz vardı bugün buradayız. Arı sayımlarını başlattık. Önümüzdeki günlerde başka destek paketi de açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Saylak, Marmaris'te 650 arıcıya 145 bin kovan için 75 ton arı yemi dağıtıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Milas ve Köyceğiz'de dağıtım yapacağız. İlimizde 2 bin 100 arıcımıza 490 bin kovana 255 ton arı yemini dağıtmış olacağız. Arıcılarımızı üreticilerimi mağdur etmeyeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Arıcılarımız ilimizin en önemli markası."

Köyceğiz, Marmaris, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı - Son Dakika
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