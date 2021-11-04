Marmaris'te arıcılara yem desteği - Son Dakika

Marmaris'te arıcılara yem desteği

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde özellikle son dönemde çıkan orman yangılarında zarar gören arıcılara, arı yemi dağıtımı tören ile gerçekleştirildi.

29 Temmuz günü çıkan orman yangınlarında arıcıların kovanlarını koyduğu alanlar ve arıların beslendiği ağaçlar yandı. Yangının ilk çıktığı günden itibaren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelmesi ve zarar gören alanlar ile ilgili çalışmalar kapsamında arıcılara maddi ve ekipman desteğinin yanında arıları için gıda desteği de sağlanmaya başlandı.

Marmarisli arıcılara dağıtımı yapılacak olan arı yemi için tören düzenlendi. Törene, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, arıcılar ve aileleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene katılan bal üreticisi Ramazan Cantürk "Arı yemi dağıtacakları için geldik, devletimizin arıcıların yanında olmasından dolayı mutluyuz. Yangında benim arılarım başka bir yerdeydi o sebepten çok zarar görmedik. Milli parklar açıldı, ben arılarımı Balan dağına götürüyorum orada püren balı için arılarım konaklıyor" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak programda yaptığı konuşmada "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Siz üreticileri mağdur etmeyeceğiz. Ankara'dan ne destek gerekiyorsa hepsini size yansıtmaya kararlıyız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gerek sosyal medyada gerek yazılı ve görsel mecralarda gerçekten uzak, vatandaşı devlet ile karşı karşıya getirecek söylemlere kulak asmayın. Yok arıcı bitti, bal bitti, söylemleri yalan. Ne arıcıların ölmesine izin veririz, ne de bizim ölmemize. Arıcılarımız olarak sizler Çam balı ile Muğla'nın en büyük markasısınız. Bugün yangılarda zarar gören 636 arıcımıza 76 ton arı yemi dağıtılacaktır. Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerimize yangınlarda zarar gören 2 bin 97 arıcımıza 255 ton 480 kilogram arı yemi dağıtılacaktır" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Saylak, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklama ise dağıtımların devam edeceğini belirterek, "Cumartesi Milas'ta dağıtacağız, Pazartesi Köyceğiz'de dağıtacağız. İl genelinde 2100 arıcıya 490 bin kovan için 255 ton arı yemi desteği vereceğiz. Bunun devamı da hemen önümüzdeki hafta yeni bir ihaleye çıkıyoruz yine 1,5 milyon liralık arı yemi ve arı keki alımı gerçekleştireceğiz. Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey'in talimatlarıyla Valimiz Orhan Tavlı'nın destekleriyle ve hayırseverlerin yardımları ile asla arıcılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Devletimiz burada inisiyatif alıyor, bütün elindeki bütçe kaynaklarını gönderiyor, yeter ki Muğla çam balı üreticileri ve arıcılara mağdur olmasın" açıklamasında bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "Ülke olarak çok büyük bir yangın afetinden çıktık, bu yangınlardan çok güzel dersler çıkardık. Yangınları önleme, yanan alanları yeniden rehabilete ederek yeşillendirme açısından çalışmalarımız devam ediyor. Burada toplanma sebebimiz arıcılarımıza destek olmak bizler devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız bu böyle bilinsin" dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan da "Marmaris'e gelince o acı günlere dönüş oluyor zaten hatırlamamak elde değil ki, belki de 100 yılda bir yaşanabilecek bir afet görmüş yaşamış olduk. Marmaris bu afeti belki de en yakın yaşayan ilçemiz oldu, en çok zarar gören ilçemiz oldu. O dönemde bizim birinci önceliğimiz her zaman vatandaşımızın canına zeval gelmesin, canına bir şey gelmesin, evine bir şey gelmesin, zarar görmesin yaklaşımıyla can ve mal güvenliğini önceleyerek mücadele etmeye çalıştı. Bu süreçte şehidimiz de oldu Allah rahmet eylesin. Şimdi yaraları sarma zamanı tabii ormanlarımızı eski haline getirmeye çalışıyoruz. Rehabilitasyon çalışmaları çağdaş teknikler kullanılarak, şu anda kesimlerimiz yapılıyor, ağaç dikimi için yerler hazırlanıyor binlerce şu anda işçimiz ormanlarımızda çalışıyor değerli arkadaşlar. Desteklerimizi yardımlarının devam ettiğini ifade etmek adına bal üreticilerimize de hasar tespit ödemelerimiz devam ediyor, çalışmalar devam ediyor" diyerek arıcılara temsili olarak birer teneke arı yemi takdim etti.

Baba mesleği arıcılığı kendi başına 30 yıldır yapan Kudret Arslan "Bugün arı yemi dağıtıyor devletimiz, yetkililer burada inşallah devamı gelir. Yangında malzemelerim zarar gördü ama arılarım görmedi. Hemen Selimiye tarafına kaçırdık. Allaha şükür bir kaybımız olmadı ama bal ve doğa olarak kaybımız büyük" şeklinde konuştu.