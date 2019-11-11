Son Dakika Haberleri: Muğla datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Muğla datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

Muğla datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştuMuğla'nın Datça ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Datça ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte, 10 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Datça'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için 2 ayrı noktada fidan dikim etkinliği düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da yer aldığı 2 bin kişi etkinliğe katıldı. Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkisinde geçen Haziran ayında çıkan yangında kül olan 22 hektar alana, 2 bin harnup ve 4 bin kızılçam olmak üzere 6 bin fidan dikildi. Gebekum mevkisindeki ikinci programda ise, 23 dönüm alana, 3 bini harnup olmak üzere lavanta, erguvan, menengiç, defne, zakkum ve biberiye gibi gelir getirici tür bitkilerden oluşan 4 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla datça'da 10 bin 600 fidan toprakla buluştu

Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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