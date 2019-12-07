Son Dakika Haberleri: Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı
Son Dakika Güncel Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Gıda yüklü TIR alev alev yandıMUĞLA'da, balataları tutuşan gıda malzemesi yüklü TIR, dorsesi ile birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gıda yüklü TIR alev alev yandı

MUĞLA'da, balataları tutuşan gıda malzemesi yüklü TIR, dorsesi ile birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Muğla- Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Marmaris istikametine giden Ahmet Özdemir yönetimindeki 34 JJ 8740 plakalı TIR'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Sakar Geçidi'nden Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı

Sakar Geçidi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 05:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla gıda yüklü tır alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]