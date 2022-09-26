Motoryat alev alev yandı - Yeniden

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'Mınkıe' isimli motoryatta, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Emniyetli bölgeye yanaştırılan motoryat, alevlere müdahale edildiği sırada battı. Yangın anında motoryatta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 turistin denize atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Fethiye, England, Göcek, Güncel, Son Dakika

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