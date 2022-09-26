Motoryat alev alev yandı - Yeniden - Son Dakika
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Motoryat alev alev yandı - Yeniden

26.09.2022 15:20

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, marinada bağlı bulunan motoryatta yangın çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, marinada bağlı bulunan motoryatta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği motoryat söndürme çalışmaları sırasında batarken, içindeki 4 turistin yangın sırasında denize atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'Mınkıe' isimli motoryatta, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Emniyetli bölgeye yanaştırılan motoryat, alevlere müdahale edildiği sırada battı. Yangın anında motoryatta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 turistin denize atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı 'Adastra' isimli yelkenli teknede motor yattaki alevlerin sıçraması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.Sahil Güvenlik ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Fethiye, England, Göcek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motoryat alev alev yandı - Yeniden - Son Dakika

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