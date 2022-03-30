Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi - Son Dakika
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Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi

30.03.2022 13:03

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Filiz, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun çekildiğini, çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

Filiz, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.

Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dron ile görüntülendi.

Marmaris'te de deniz 5 metre çekildi

İlçenin Uzunyalı ve İçmeler plajları ile Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde, deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilince adacıklar oluştu.

Uzunyalı Plajı'nda sağanağın denize taşıdığı toprak, kum ve küçük taşların oluşturduğu çıkıntılarla birlikte suyun da çekilmesiyle sahilde küçük yarımada ortaya çıktı.

Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi
Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi
Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi

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Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi Süper gel-gitler başladı, deniz 50 metre çekildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi - Son Dakika


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