İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi'nde bir iş yerinden laptop ve cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çevrede yaptığı araştırmalar ve incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelisinin kimliğini belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da asayiş olayları - Son Dakika

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