Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi

04.08.2022 15:27
Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, önemli turizm merkezlerinden Palamutbükü'nde, bir sürücünün otomobilini pazar yerinin girişine park etmesi tepki çekti.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, önemli turizm merkezlerinden Palamutbükü'nde, bir sürücünün otomobilini pazar yerinin girişine park etmesi tepki çekti. Vatandaşlardan biri, aracın kaportasına keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' yazarken, başka biri ise not bıraktı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, kırsal Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilindeki tatilcilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin girişine bir sürücünün otomobilini gelişigüzel park etmesi tepki çekti. Sahibine ulaşılamayan 34 plaka otomobil, saatlerce pazar yerinin girişinde kaldı. Bir kişi aracın kaportasına, keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' diye yazarak tepkisini dile getirdi.Bir başka kişi ise otomobilin üzerine, 'İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi...Sizler olmasa biz ne yaparız? İstanbul...' yazılı not bıraktı.


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Kaynak: DHA

Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi - Son Dakika
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