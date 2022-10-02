Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

02.10.2022 17:34
Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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