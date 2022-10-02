İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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