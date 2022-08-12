Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halinde aniden alev alarak yanan bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Göcek Mahallesi D 400 Karayolu Belen Pınar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EMZ 121 plakalı kamyonetin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, kamyonet ve taşıdığı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA